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21.12.2020
Говоря об итогах года для предпринимателей, чаще всего имеют в виду цифры выручки и прибыли, проценты и затраты. Для нас же это было время больших перемен и обновления: наше производство…
12.12.2020
Недавно специалисты компании «ШИКО» отправились в Крым, а именно на Симферопольский комбинат пивобезалкогольных напитков, чтобы в полевых условиях провести испытания фирменной упаковочной термоусадочной пленки. Здравствуй, Крым! Комбинат «Крым» — это…
21.09.2020
«Пластиковое загрязнение – серьёзная проблема», — говорит Эрик Солхайм, эксперт ООН, призывающий мировое сообщество выработать единую политику по отказу от избыточного пластика. В 2018 году институт проблем развития науки РАН…
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