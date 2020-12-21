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2020 год стал очередным прорывом в развитии для группы компаний ШИКО ПОЛИМЕР. Курс валют и коронавирус скорректировали планы и режим работы многих компаний, но только не нашей. Переработка полимерных отходов…

«Пластиковое загрязнение – серьёзная проблема», — говорит Эрик Солхайм, эксперт ООН, призывающий мировое сообщество выработать единую политику по отказу от избыточного пластика. В 2018 году институт проблем развития науки РАН…

Недавно специалисты компании «ШИКО» отправились в Крым, а именно на Симферопольский комбинат пивобезалкогольных напитков, чтобы в полевых условиях провести испытания фирменной упаковочной термоусадочной пленки. Здравствуй, Крым! Комбинат «Крым» — это…

Говоря об итогах года для предпринимателей, чаще всего имеют в виду цифры выручки и прибыли, проценты и затраты. Для нас же это было время больших перемен и обновления: наше производство…

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